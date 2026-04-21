İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, bu yıl Çorum’da Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenecek mitingle kutlanacak.

TÜRK-İŞ, DİSK, KESK ve Birleşik Kamu-İş konfederasyonlarının oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi, miting için Çorum Valiliği’ne resmi başvuruda bulundu.

Başvuruya göre, 1 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da Devlet Tiyatrosu Salonu önünde bir araya gelecek olan işçi ve emekçiler, buradan Kadeş Barış Meydanına yürüyüş gerçekleştirecek.

Öte yandan Tertip Komitesi, miting öncesi hazırlıklar kapsamında 21 Nisan Salı günü saat 17.30’da Eğitim-İş Çorum Şubesi’nde bir toplantı düzenleyecek.

Toplantıya tüm siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri davet edildi.