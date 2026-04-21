Yeniden Refah Partisi ülke genelinde ‘Milli İrade’ imza kampanyası başlattı.

Çorum’da da Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı tarafından Hürriyet Meydanı PTT binası önünde stant kurularak “Kürecik kapatılsın, İsrail’de hayat dursun” çağrısı yapıldı.

“Kürecik Radar Üssü kapatılsın, İsrail kör olsun, Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı kapatılsın, İsrail’de hayat dursun” sloganlarıyla başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlardan imza toplandı.

Gün boyu süren kampanyaya katılımın yoğun olduğu gözlendi.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, kampanyanın amacının milletin vicdanını ve tepkisini güçlü bir şekilde ortaya koymak olduğunu belirterek, söz konusu çalışmanın sadece bir imza kampanyası değil, aynı zamanda toplumsal bir duruşun ifadesi olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin dört bir yanında eş zamanlı olarak yürütülecek çalışma ile kampanyanın kısa sürede geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirten Kuşcu; “Bu kampanya ile aziz milletimizin sesi olmayı, mazlumların yanında güçlü bir duruş sergilemeyi amaçlıyoruz. Tüm Türkiye’de sahaya inerek milletimizin hissiyatını ortaya koyacağız” dedi

Kuşcu, herkesi Hürriyet Meydanı’nda kurdukları standa davet ederek kampanyaya destek vermeye çağırdı.