Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı listesinde ARCA Savunma, yüzde 273,4 ile ihracatını oransal olarak en çok artıran şirketler sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Listede en hızlı yükselen şirket 727 basamakla Bilgin Yatçılık ve Turizm olurken onu 666 basamakla Tosyalı Toyo Çelik, 559 basamakla EVAS Ev Aletleri izledi.

İhracatını oransal olarak en çok artıran şirketler sıralamasında zirvede yüzde 411,1 ile KCR Dış Ticaret yer alırken onu yüzde 392,1 ile ARCA Savunma, yüzde 273,4 ile Tosyalı Toyo Çelik takip etti.

- İhracatını oransal olarak en çok artıran şirketler

Geçen yıl ilk 1000 şirket arasında ihracatını oransal olarak en çok artıran şirket yüzde 411,1 ile KCR Dış Ticaret oldu.

Firmanın ihracatı 49,1 milyon dolardan 251,1 milyon dolara yükseldi.

KCR Dış Ticareti yüzde 392,1 ile ARCA Savunma (2,9 milyar dolar), yüzde 273,4 ile Tosyalı Toyo Çelik (132,6 milyon dolar), yüzde 267,9 ile Bilgin Yatçılık ve Turizm (117,5 milyon dolar), yüzde 240,5 ile Tosyalı Demir Çelik (409,5 milyon dolar), yüzde 238,1 ile isminin açıklanmasını istemeyen bir şirket (433,3 milyon dolar) izledi.

EVAS Ev Aletleri ihracatını yüzde 160,6 artışla 92,1 milyon dolara, ROKETSAN yüzde 136,7 artışla 429,5 milyon dolara, Boomex Company Kargo yüzde 134,5 artışla 87,6 milyon dolara, HMS Yatırım Danışmanlık ise yüzde 131,5 artışla 585,5 milyon dolara çıkardı.

-Arca ve Ahlatcı ihracat gelirini en fazla artıran şirketler arasında

İlk 1000 şirket arasında ihracatını tutar bazında en çok artıran şirket 2,8 milyar dolarla Ford Otomotiv oldu. Şirketin ihracatı 8,5 milyar dolardan 11,35 milyar dolara çıktı.

ARCA Savunma 2,3 milyar dolar, TGS Dış Ticaret 655,5 milyon dolar, Baykar Makina 595,8 milyon dolar, Türk Hava Yolları (THY) 544,8 milyon dolar, Ahlatcı Kuyumculuk 488,6 milyon dolar, Mercedes-Benz Türk 433,1 milyon dolar ihracatını artırdı.