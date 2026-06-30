CHP’de mutlak butlan tartışmaları, yeni parti iddiaları ve muhalefette yeniden konumlanma arayışları sürerken, ASAL Araştırma’nın Haziran 2026 anketi dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Araştırmada seçmenlere “Sizce, Özgür Özel ve arkadaşları yeni bir parti kurmalılar mı?” sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 47,5’i bu soruya “Evet, yeni bir parti kurmalılar” yanıtını verdi. “Hayır, yeni bir parti kurmamalılar” diyenlerin oranı yüzde 35,2 olurken, “fikrim yok/cevap yok” diyenlerin oranı yüzde 17,3 olarak ölçüldü.

YENİ PARTİYE DESTEK YÜZDE 47,5

Ankette en dikkat çeken sonuç, Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni parti kurması gerektiğini düşünenlerin oranının, buna karşı çıkanlardan 12,3 puan fazla olması oldu.

Bu sonuç, CHP’deki yargı süreci ve yönetim tartışmaları sonrası kamuoyunda “yeni siyasi yol” arayışının güçlü bir karşılık bulduğunu gösterdi.

Özgür Özel cephesinden son dönemde yapılan açıklamalarda, CHP’nin mevcut yönetiminin hukuki yollarla geri alınmasının öncelik olduğu belirtilirken, bunun mümkün olmaması halinde farklı seçeneklerin masada olduğu mesajları verilmişti.

ASAL’ın araştırması, bu tartışmanın seçmen nezdinde de ciddi bir zemine sahip olduğunu ortaya koydu.

ERDOĞAN İLK SIRADA, YAVAŞ İKİNCİ

Araştırmada seçmenlere ayrıca “Türkiye’yi kimin yönetmesini istersiniz?” sorusu da yöneltildi.

Bu soruda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 26 ile ilk sırada yer aldı. Erdoğan’ın oy oranı ocak ayında yüzde 23,2, şubatta yüzde 25,4, nisanda yüzde 24,5 olarak ölçülmüştü. Haziran araştırmasında ise Erdoğan yüzde 26’ya yükseldi.

Ankette ikinci sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı. Yavaş’ın oranı haziran ayında yüzde 17,4 olarak ölçüldü. Yavaş’ın ocak ayında yüzde 14 olan desteği, şubatta yüzde 15,2’ye, nisanda yüzde 16,5’e çıkmıştı.

İMAMOĞLU GERİLEDİ, ÖZEL YÜKSELDİ

Ekrem İmamoğlu ankette yüzde 9,2 ile üçüncü sırada yer aldı.

İmamoğlu’nun oranı ocak ayında yüzde 11,3, şubatta yüzde 10,5, nisanda yüzde 10 olarak ölçülmüştü. Haziran ayında bu oran yüzde 9,2’ye geriledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 8 ile dördüncü sıraya yükseldi. Özel’in oranı ocak ayında yüzde 5,9, şubatta yüzde 6, nisanda yüzde 6,2 olarak ölçülmüştü. Haziran anketinde yüzde 8’e çıkan Özel, liderlik tercihleri tablosunda dikkat çeken yükseliş gösteren isimlerden biri oldu.

DEMİRTAŞ YÜZDE 5,5, BAHÇELİ YÜZDE 4,1

Ankette Selahattin Demirtaş yüzde 5,5 ile beşinci sırada yer aldı. Demirtaş’ın oranı ocakta yüzde 6, şubatta yüzde 6,3, nisanda yüzde 6 olarak ölçülmüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise haziran ayında yüzde 4,1 ile altıncı sırada yer aldı. Bahçeli’nin oranı ocakta yüzde 3,7, şubatta yüzde 3,9, nisanda yüzde 3,8 olarak açıklanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yüzde 3,6; Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yüzde 1,6; Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu yüzde 1,5; Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise yüzde 1,3 olarak ölçüldü.

“HİÇBİRİ” DİYENLERİN ORANI YÜZDE 16,5

Araştırmada “Türkiye’yi kimin yönetmesini istersiniz?” sorusuna “Hiçbiri” yanıtını verenlerin oranı da dikkat çekti.