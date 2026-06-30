Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde yürütülen demonstrasyon çalışması kapsamında, Çorum’da ilk kez ekimi yapılan yerli ve milli yazlık buğday çeşidi Kirve’nin gelişim performansı dikkat çekti.

İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapılan fenolojik gözlem ve verim tahmin çalışmalarında, Kirve çeşidinin süt olum sonu ile hamur olum başlangıcı evresine ulaştığı tespit edildi.

Arazi incelemelerinde çeşidin başak boyu, dane iriliği ve genel bitki gelişiminin beklentilerin üzerinde olduğu gözlemlendi. Teknik değerlendirmelerde kardeşlenmenin kuvvetli olduğu, kardeş başakların ana başakla boy ve gelişim bakımından büyük ölçüde benzer özellik gösterdiği belirlendi.

Kuru tarım koşullarında sulama yapılmadan yürütülen çalışmada Kirve çeşidinin güçlü gelişim göstermesi, çeşidin Çorum’un ekolojik koşullarına uyum sağladığını ortaya koydu.

Yetkililer, elde edilen sonuçların kuraklık riskinin arttığı bölgeler için Kirve çeşidinin önemli bir alternatif olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, araştırma enstitüleriyle iş birliği içinde yerli ve milli çeşitlerin sahadaki performansını takip etmeye ve üreticilere iklim değişikliğine uyum sağlayabilecek alternatif çeşitler kazandırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.