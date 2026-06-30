CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 26 ilde il başkanları, il yönetimleri ve disiplin kurullarına yönelik görevden alma kararları alındığını açıkladı.

Görevde alınan il başkanları ve yönetimi arasında Çorum yer almadı.

ÇORUM LİSTEDE YER ALMADI

Bu iller: Ağrı ili ve merkez ilçesi, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve merkez ilçesi, Samsun, Sivas, Tunceli, Sinop ilinde de sadece il başkanının görevden alınmasına ilişkin bir tasarrufta bulunulmuş oldu.

7 il başkanımız hakkında tedbirli ve kesin çıkarma yönünde disiplin süreci uygulamasına karar verilmiştir. Bu il başkanlarımız; Denizli Ali Osman Horzun, Muğla Nail Kızıl, Eskişehir Talat Yıldız, Sinop Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce Özcan Dağıstanlı, Kars Onur Ulaş ve Tunceli Berkay Gündoğan." dedi.