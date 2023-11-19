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Malatya'da tartıştığı arkadaşı tarafından silahla karın bölgesinden vurulan 27 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emeksiz Caddesi girişinde kot pantolonu satışı yapılan bir iş yerinde çalışan Ahmet Ceylaner (27) ile görüşmeye gelen arkadaşı Y.B. arasında henüz bilenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası olay yerinde ayrılan Y.B. daha sonra yanına pompalı tüfek alarak geldiği iş yerinde Ahmet Ceylaner'e ateş açtı. Açılan ateş sonucu şahıs, ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Ahmet Ceylaner Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

İHA