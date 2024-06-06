Eğitim İş Şubesi, Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda okul müdürü Ömer Atılgan ve hizmetli Mehmet Öztürk’ün, bir öğrenci velisi ve beraberindeki kişi tarafından darp edilmesine tepki gösterdi.

Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Eğitim İş Şube Başkanı Tuba Üreyen, “Maalesef bu yaşanan elim olay, tıpkı daha öncekiler gibi gerekli tedbirler alınmadığı sürece ne ilk ne de son olacaktır” dedi.

“Artık yeter bıçak kemiğe dayandı” diyen Tuba Üreyen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İlimiz Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu Okul Müdürü Hacı Ömer Atılgan ve yardımcı personel Mehmet Öztürk’ün bir veli tarafından alçakça darp edilmelerini şiddetle kınıyoruz. Okulda, evde, sokakta, her yerde üzülerek söylüyoruz ki, ‘şiddet’ hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Eğitimde şiddeti sıradanlaştıran bu ucube sistemi düzeltmek, öğretmene kaybettirilen meslek onurunu iade etmek yerine her satırında öğretmene ‘sopa’ gösteren, hali hazırda mecliste düzenlemesi devam eden Öğretmenlik Meslek Kanunu ile şiddet son bulmayacak, bilhassa artarak devam edecektir. Maalesef bu yaşanan elim olay, tıpkı daha öncekiler gibi gerekli tedbirler alınmadığı sürece ne ilk ne de son olacaktır. 05/06/2024 Adana Kozan Mehmet Akif Ersoy Lisesi müdürü darp edildi. 31/05/2024 Kocaeli Körfez Atatürk İlkokulu’nda bir öğretmen darp edildi. 30/05/2024 Kırıkkale Kale Şehit Ferhat Bozkurt İlkokulu sınıf öğretmeni darp edildi. 28/05/2024 Kocaeli Darıca Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu’nda öğretmen darp edildi. 24/05/2024 Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi müdür yardımcısı darp edildi. 06/05/2024 İstanbul’da Final Okullarına bağlı bir lisede İbrahim Oktugan katledildi. 29/04/2024 Sakarya Hendek İmam Hatip Ortaokulu’nda bir öğretmen darp edildi. 23/04/2024 İstanbul Esenler Ayvalıdere Ortaokulu öğretmeni darp edildi. 22/02/2024 Samsun Hüseyin Avni Asal İlkokulu okul müdürü darp edildi. Ve daha sayamadığımız birçok şiddet olayı… Henüz birkaç ayda gerçekleşmiştir. Bu yaşanan vahim durumu daha net gözler önüne sermektedir.

Güya öğretmenin özlük haklarını arttıracaklarını iddia eden Milli Eğitim Bakanlığı bu yasayı tıpkı bir ceza kanununa çevirerek giderek azalan öğretmenlik onurunu daha fazla zedelemekte ve öğretmene şiddete çanak tutmaktadır. Öğretmenin görüşü alınmadan, kapalı kapılar ardında öğretmenin özlük haklarını tırpanlayan ÖMK’yı nam-ı diğer Öğretmenlik Ceza Kanunu taslağını reddediyoruz.”