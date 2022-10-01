21 yaşındaki genç bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi Köröğlu Camisi yakınlarındaki çocuk parkında Harun (21) ve Erdinç K. (27) kardeşler ile Ömer Faruk Y, Hüseyin S. (33) Furkan D. (23) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iki kardeş ile Ömer Faruk Y. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Harun K. ve Erdinç K. sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ömer Faruk Y. ise kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Göğsünden bıçaklanan Harun K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Hüseyin S. ve Furkan D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022, 16:33