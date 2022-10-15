Otomobil şarampole uçtu, kamyon ise elektrik direğine çarptı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kemallı köyü yol ayrımında meydana geldi.

Eyüp A. yönetimindeki 06 CFV 126 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İl Özel İdaresine ait 19 KH 339 resmi plakalı kamyonun sürücüsü, birbirlerine çarpmamak için manevra yaptı.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil şarampole uçarken, kamyon ise elektrik direğine çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Eyüp A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan sürücü Eyüp A. yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022, 13:19