18 yıl sonra cezaevinden çıktı, iki ay sonra hırsızlıktan gözaltına alındı 18 yıl sonra cezaevinden çıktı, iki ay sonra hırsızlıktan gözaltına alındı

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftalık süre içerisinde, çeşitli suçlardan dolayı mahkeme kararıyla aranan 16 kişiyi yakaladı.

Bu süreçte kayıp olarak aranan 8 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.

Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

09 - 16 Eylül 2024 tarihleri arasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1 kasten öldürme, 1 dolandırıcılık ve 1 cinsel suçlar olmak üzere; toplamda 16 şahıs yakalandı.

Bu arada, 5’i kadın 4’ü erkek olmak üzere haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslardan 4 kadın ve 4 erkek şahıs bulundu, 1 kadın şahsın aranma çalışmalarına devam ediliyor.

Editör: Çorum Hakimiyet