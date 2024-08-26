Nüfusu artması ve düşmesi beklenen iller, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) araştırmaları sonrasında belirlendi.

Araştırmaya göre, aralarında Çorum'un da bulunduğu 5 ilin nüfusunda düşüş öngörülüyor.

Çorum' nüfusunun ortalama 35 bin azalması bekleniyor.

HAVAALANI VE HIZLI TREN OLMAMASINA RAĞMEN...

Havaalanı, hızlı tren gibi önemli ulaşım yatırımları olmamasına rağmen ülke ekonomisine yılda milyarca dolar katkı sağlayan Çorum, nüfus olarak kan kaybetmeye devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin nüfusunun 2023-2030 yılları arasında 2,8 milyon artması bekleniyor.

59 ilde nüfus artışı öngörülürken, 5 ilde nüfus düşüşü yaşanacağı tahmin ediliyor.

Nüfusu en çok artacak iller İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa ve Kocaeli; en çok azalacak iller ise Ağrı, Erzurum, Çorum, Gümüşhane ve Muş olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine nüfus verilerini paylaştı. Verilere göre, Türkiye'nin nüfusu geçen yıl 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı.

TÜİK'in nüfus projeksiyonlarına göre, 2030 yılında Türkiye nüfusunun 88 milyon 188 bin 221 kişiye çıkması bekleniyor. Bu dönemde, ülkenin nüfusu 2 milyon 815 bin 844 kişi artacak. Ancak, bu artışa rağmen 22 ilin nüfusunda düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. 59 il ise nüfus artışına katkı sağlayacak.

NÜFUSU EN ÇOK AZALMASI BEKLENEN İLLER

Nüfusu en çok azalacak ilin ise Ağrı olması bekleniyor. Bu ilde nüfusun gerileyeceği tahmin ediliyor.

Ağrı'yı sırasıyla nüfus düşüş hızında takip edecek olan illerin ise, Erzurum, Gümüşhane, Muş olması bekleniyor.

İşte illerin düşmesi beklenen nüfus sayıları;

Ağrı (-62 bin 782), Erzurum (-36 bin 981), Çorum (-34 bin 146), Gümüşhane (-32 bin 515), Muş (-28 bin 967).

NÜFUSU EN ÇOK ARTMASI BEKLENEN İLLER

Artışa en büyük katkı İstanbul'dan gelecek. Mega kenti, nüfusu artması beklenen Antalya izleyecek.

Bu dönemde Ankara'nın nüfusunun da artması bekleniyor. Ankara'yı, Bursa ve Kocaeli takip edecek.

İşte il il artması beklenen nüfus sayıları;

İstanbul (+473 bin 533), Antalya (+269 bin 804), Ankara (+258 bin 523), Bursa (+214 bin 887), Kocaeli (+214 bin 364)