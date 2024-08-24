Türk Yapım Şirketi LUGAL Productions, Hitit İmparatorluğu’nu sinemaya taşıyor.

Aktüel Arkeoloji sitesinde yer alan habere göre, yapım şirketi uzun metraj animasyon film projesi için Hattuşa Antik Kentinde çalışma gerçekleştirdi.

Rekonstrüksiyon ile inşa edilmiş yapılardan ilham alarak, şehrin ve olayların geçtiği dönemi tarihi belgeler ve kalıntılar ışığında sunacak olan film, Hattuşa'nın görkemli mimarisi ve Hititlerin zengin kültürünü görsel bir şölene dönüştürecek.

Hititolog ve arkeologların tarih danışmanlığını üstlendiği yapımda, 2. Muvatalli dönemi ve Kadeş Savaşı anlatılacak.

UGAL Productions Hakkında

LUGAL Productions, Anadolu Medeniyetlerinin zengin tarih ve kültürünü özgün hikayelerle harmanlayarak, ülkenin eşsiz mirasının kapılarını açıyor. Yapım şirketi, uzun metraj animasyon filmi Fırtına Tanrısının Oğlu adlı yapımını 2026 yılının ikinci çeyreğinde sinema severlerle buluşturacak.