Sungurlu’da Ankara-Samsun karayolunda 20 kilometre hız sınırı olan traktörüyle 28 kilometre sürat yapan sürücü radara yakalandı.

Sürücüye 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı bir köyde buğdayını satmak için yola çıkan bir çiftçi, traktörü ile Ankara-Samsun karayolunda seyir halindeyken hızı 28 kilometreye ulaştı. Yerleşim alanı içerisinde olduğu için 20 kilometre hız sınırı bulunan traktör, 28 kilometre hızla yolda bulunan EDS ile tespit edildi.

19 plakalı traktörüyle 28 hızıyla radara girdiği belirlenen sürücüye cezası trafik kural ihlali tespit formu aracılığıyla gönderildi. Formda sürücünün hız limitini aştığı, kesilen ceza ve 2 adet sürüş fotoğrafı yer alıyor.

3 bin 150 lira cezai işlemi eline ulaşan çiftçi, makbuzu incelediğinde traktörle radara yakalandığını ve ceza yazıldığını görünce şaşkına döndü.