Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, asgari ücret zammı konusunda "Biz gerekli katkıları sağlarız" açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam'da bir otelde gerçekleştirilen "Ülkü Ocakları İl Başkanlarına Yönelik Eğitim Programı'na katıldı. Bahçeli, programın ardından gazetecilerle sohbet etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli'ye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 'asgari ücrete ara zam yapılmayacağı' açıklaması sorulması üzerine, "Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insanın asli görev olması lazım. Onun için buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız" yanıtını verdi.