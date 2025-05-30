Çorum Belediyesi, kent genelinde simit satışı yapan esnafa yönelik uyarıda bulundu.

Belediye zabıta ekipleri, simit satıcılarını kapalı tezgahlarda satış yapmaları ve toplumsal kurallara uymaları konusunda bilgilendirdi.

Açıkta satış yapan esnafa hijyen ve düzen konusunda uyarılar yapılırken, kurallara uymayanlara yönelik denetimlerin artırılacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptığı açıklamada, “Denetimlerimiz, halkımızın sağlığı ve çıkarını ilgilendiren tüm konularda artarak devam edecek. Hem esnafımızın hem vatandaşımızın sağlığı önceliğimizdir. Çorum simidi vazgeçilmezimizdir ama önce Çorumlunun sağlığı ve Çorumluya saygı" ifadelerini kullandı.