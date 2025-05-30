Veteranlar Voleybol Turnuvası bugün iki salonda oynanacak altı maçla devam edecek.

Gruplardan çeyrek finale yükselmek için gruplarda devam eden mücadele bugün altı maçla sürecek.

Yeni Spor Salonunda saat 19.00’da Oğuzlar Belediyespor ile Çorum Gençlikspor saat 20.00’de ise AS Motor ile Mecitözü Voleybol takımları karşılaşacak.

Aynı salonda son maçta ise saat 21’de Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ile Erdemli Tarım karşılaşacak.

Atatürk Spor Salonunda saat 19’da ilk maçta Ekici Voleybol ile Bayat Belediyespor takımları karşılaşacak. Saat 20.00’de ise Arissa Gıda ile Ülker Gıda saat 21.00’de ise İş Kur İl Müdürlüğü ile Tarım İl Müdürlüğü karşılaşacak.