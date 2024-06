Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum FK’nın her zaman destekçisi olduklarını, bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Çorum’un yerel dinamiklerine, sanayici ve iş adamlarına da çağrıda bulunan Başkan Aşgın, Çorum FK’nın, şehrin tüm kesimlerinin desteğiyle yeni başarılara ulaşacağına inandığını kaydetti.

Nizami sentetik futbol sahaları, semt sahaları, yarı olimpik yüzme havuzları, spor salonları gibi birçok spor tesisini kısa sürede şehrimize kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Aşgın, Güreş Eğim Merkezi ve Masa Tenisi Eğitim Merkezi gibi önemli yatırımların da devam ettiğini dile getirdi.

Tesislerin yanı sıra amatör futbol kulüplerine Çorum tarihinin en büyük desteğini verdiklerini hatırlatan Aşgın, “Spor kulüplerimizin, antrenörlerimizin, sporcularımızın her zaman yanlarında olduk.” dedi.

“ÇORUM FK’NIN, BİZİM İÇİN HER ZAMAN AYRI BİR YERİ OLMUŞTUR”

Çorum FK’nın kendileri için ayrı bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Aşgın, “Tüm spor branşları ve amatör kulüplerin yanı sıra şehrimizin marka değeri olan Ahlatcı Çorum FK’nın da bizim için her zaman ayrı bir yeri olmuştur. Şehir Stadyumumuzun tamamlanarak Çorum FK’ya devredilmesi başta olmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ortaya koyduğu sınırlar içerisinde her zaman kulübümüzün yanında yer aldık ve en büyük destekçisi olduk. Maçlarda tribünlerde yerimizi alarak taraftarımızla birlikte aynı coşkuyu ve heyecanı yaşadık. Kulübümüze ve taraftarımıza ulaşım imkanı sunarak deplasman maçlarında da takımımızı yalnız bırakmadık. Şehrimizde coşkuyu ve takıma olan ilgiyi en üst düzeyde tutabilmek için bayrak asma kampanyaları yaparak esnafımıza ve vatandaşlarımıza Çorum FK bayrakları dağıttık. Caddelerimizi kırmızı-siyahlı bayraklarla donattık. Meydanda dev ekrandan Çorum FK maçlarını vererek tüm şehrin şampiyonluk havasına girmesi için çalışmalar yaptık. Bu zamana kadar hukuki zemin içerisinde her türlü desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz.” dedi.

Çorum FK’nın geçtiğimiz sezon Play-Off’a kadar yükselerek Süper Lig’in kapısından döndüğünü dile getiren Aşgın, “1. Lig’de şehrimizin en güzel şekilde temsil edilmesinde ve ortaya konulan bu büyük başarıdan dolayı başta değerli kulüp başkanımız Oğuzhan Yalçın olmak üzere, teknik heyetimizi, futbolcularımızı ve takımımızın her zaman yanında yer alan taraftarlarımızı, Çorum FK’ya gönül veren ve destekleyen tüm hemşehrilerimi canı yürekten bir kez daha kutluyorum.” dedi.

BAŞKAN AŞGIN’DAN DESTEK ÇAĞRISI

Yeni sezonda Ahlatcı Çorum FK’nın yeni başarılara imza atacağına ve Çorum’un hayali olan Süper Lig’e yükseleceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Aşgın, Çorum Belediyesi olarak Ahlatcı Çorum FK’nın yanında olmaya, destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Şehrin takımı olan Çorum FK’ya herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade ederek destek çağrısı yapan Başkan Aşgın “Şehrimize istihdam ve katma değer sağlayan firmalarımıza ve iş adamlarımıza Çorumumuzun yük akı ve gururu olan Çorum FK’ya destek olmaya davet ediyorum.” dedi.

“HAYDİ ÇORUM EL ELE, HEP BİRLİKTE SÜPER LİG’E”

Çorum FK için birlik ve beraberlik çağrısı da yapan Aşgın “Şehrimizin tüm dinamikleriyle, taraftarıyla, iş dünyasıyla, STK’larıyla, siyasileriyle, bürokratıyla el ele verelim. Hedefimiz Süper Lig olsun. Bu yolda kulübümüzü yalnız bırakmayalım. Çorum FK’nın başarısı tüm şehrimizin başarısıdır. Çorum FK bizim en önemli markalarımızdan birisidir. Bu markamızı en yükseğe çıkarmak için, haydi Çorum, el ele hep birlikte Süper Lig’e” şeklinde konuştu.