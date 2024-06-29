Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın dün katıldığı canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulundu.

Çorum FK'nın bu sene ya şampiyonluğa yada küme düşmemeye oynayacağına Çorum halkının karar vereceğini belirten Yalçın, şampiyonluk için 300 milyon liraya ihtiyaç olduğunu, bunun 150 milyon TL'sinin sponsorluk , TFF gelirleri ve reklamlardan karşılanacağını ancak kalan 150 milyon TL için Çorumlu işadamları ve bürokratlara seslenerek; "Bu sezon şampiyonluğa oynamak için yaklaşık 300 milyon TL'ye ihtiyacımız var. Bunun 150 milyonunu sponsorluklar, TFF gelirleri, reklamlar ve loca satışı ile temin ediyoruz. Kalan 150 milyonu 3 gün içinde bulmamız gerekiyor. Çorumʼun bürokrasisini ve iş insanlarını yardıma çağırıyoruz. Bu parayı bulamazsak elimizdeki yüksek maliyetli oyuncuları satıp, yerine daha az maliyetli oyuncular alıp ligden düşmemeye oynayan bir takım kuracağız. Bu sene ya tatlıya oynayacağız ya da acıya. Buna Çorum karar verecek. Burası A.Ş olduğu için IBAN ile para toplamaya karşıyım. Yardım etmek isteyen taraftarlarımız, loca, forma, atkı, kombine ve gücü miktarında reklam vererek bize destek olabilirler” dedi.

4 FUTBOLCU İLE ANLAŞTIK

Transfer hakkında da açıklamada bulunan Başkan Oğuzhan Yalçın, “Şu ana kadar 4 futbolcu ile yüz de yüz anlaştık. Mehdi, Kassongo, Sertaç Çam ve Oğuz Ceylan imzaya kaldı. 5 yerli futbolcuda hazırda bekliyor ve istediğimiz an onlarda imza atacak. Parayı bulmamız durumunda oyuncularla anlaşıp, sözleşme imzalamak istiyoruz” diye konuştu.