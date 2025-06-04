Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı bugün saat 14.00’de meclis salonunda gerçekleştirilecek.
Gündemde yer alan yurt dışı geçici görevlendirme maddesi kapsamında, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile iki görevlinin Danimarka seyahati için Meclis onayı alınacak. Aşgın ve beraberindeki görevlilerin Danimarka’da kedi ve köpek maması ile ilgili ekipmanı (makine-teçhizat) inceleyecekleri öğrenildi.
İşte meclis gündemi:
Gülabibey Mahallesi’nde bulunan parka isim verilmesi
Bahçelievler Mahallesi, Dumlupınar Caddesi’nde bulunan parka isim verilmesi
Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesi
Karakeçili Mahallesi 4262 Ada 4 Parsel üzerine inşa edilen Millet Bahçesi’ndeki kütüphanenin Tahsisi
Otopark Yönetmeliğine istinaden tahsis/irtifak hakkı tesisi
Gelir desteği verilmesi
Kadro iptal ve ihdası
Boş kadro ihdası
Yurt dışı geçici görevlendirme
Çorum İl Özel İdaresi ile ortak hizmet projesi
2 adet imar planı değişikliği teklifinin imar komisyonuna havalesi
Gülabibey Mahallesi 2645 ada 252 nolu parsele yönelik imar planı değişikliği teklifi
Köprüalan mevki 124 Ada 53 nolu parsele yönelik imar planı değişikliği teklifi
Otopark Yönetmeliği.