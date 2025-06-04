Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı bugün saat 14.00’de meclis salonunda gerçekleştirilecek.

Gündemde yer alan yurt dışı geçici görevlendirme maddesi kapsamında, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile iki görevlinin Danimarka seyahati için Meclis onayı alınacak. Aşgın ve beraberindeki görevlilerin Danimarka’da kedi ve köpek maması ile ilgili ekipmanı (makine-teçhizat) inceleyecekleri öğrenildi.

İşte meclis gündemi:

Gülabibey Mahallesi’nde bulunan parka isim verilmesi

Bahçelievler Mahallesi, Dumlupınar Caddesi’nde bulunan parka isim verilmesi

Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesi

Karakeçili Mahallesi 4262 Ada 4 Parsel üzerine inşa edilen Millet Bahçesi’ndeki kütüphanenin Tahsisi

Otopark Yönetmeliğine istinaden tahsis/irtifak hakkı tesisi

Gelir desteği verilmesi

Kadro iptal ve ihdası

Boş kadro ihdası

Yurt dışı geçici görevlendirme

Çorum İl Özel İdaresi ile ortak hizmet projesi

2 adet imar planı değişikliği teklifinin imar komisyonuna havalesi

Gülabibey Mahallesi 2645 ada 252 nolu parsele yönelik imar planı değişikliği teklifi

Köprüalan mevki 124 Ada 53 nolu parsele yönelik imar planı değişikliği teklifi

Otopark Yönetmeliği.