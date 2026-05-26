Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda birlik, beraberlik vurgusu yaptı.

Mehmet Tahtasız, “Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Bu ülkenin geleceğini birilerinin partimiz üzerinden oynadığı ayak oyunlarına kurban etmeyeceğiz” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yayımladığı mesajda şunları söyledi:

“Bayramlar; birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının büyüdüğü, kırgınlıkların unutulduğu en özel günlerdir.

Ancak ne yazık ki bugün milyonlarca vatandaşımız bayrama buruk girmektedir. Derinleşen ekonomik kriz, her geçen gün artan hayat pahalılığı ve alım gücündeki büyük düşüş; insanlarımızın bayram sevincini gölgelemektedir. Bayram sofralarında bereketin konuşulduğu günlerden, mutfaktaki yangının konuşulduğu günlere evrildik. Bugün birçok evde et yerine dert kaynamaktadır. Emekliler, asgari ücretliler, işsiz gençler ve dar gelirli vatandaşlarımız bırakın bayram alışverişini, temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanmaktadır. Bayramın huzurunu yaşayabilmek herkesin hakkıdır. Ne yazık ki iktidarın yanlış ekonomi politikaları, vatandaşlarımızı her geçen gün daha fazla yoksulluğa mahkûm etmektedir. İnsanlarımız artık bayramı değil, ay sonunu nasıl getireceğini düşünmektedir. Çocukların bayramlık sevinci yerini ailelerin geçim kaygısına bırakmıştır. İşte son günlerde partimiz üzerinden yapılan operasyonlar tüm bunlar konuşulmasın diyedir. Atılan bu kirli adımlar birlik ve beraberlik içerisinde iktidara yürüyen partimize çelme takılmasından öte değildir. Bizim kavgamız kendimizle, kendi içimizde değildir. Olmamalıdır. Bizim mücadelemiz bu iktidarın bu ülke insanlarını mahkum ettiği yoksulluklardır, sefaletledir. Bizim mücadelemiz bu ülkeye her anlamda bayram yaşatmak içindir. Bu hedefimizden vazgeçmeyeceğiz, iktidar yürüyüşümüzden geri adım atmayacağız. Türkiye’nin ulu çınarı; Cumhuriyet Halk Partisi’ni birilerinin partimiz üzerinde oynadığı ayak oyunlarına kurban etmeyeceğiz. Dayanışmanın büyüdüğü, kimsenin kendini yalnız hissetmediği, umutların yeniden yeşerdiği günleri hep birlikte yeniden kuracağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor; sağlık, huzur, bereket ve adalet dolu yarınlar diliyorum.”