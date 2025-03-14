CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, bugün Emekliler Lokali'ni ziyaret etti.

Emeklilerle bir araya gelen ve emekli ikramiyesini eleştiren Tahtasız'a Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın sosyal medya hesabından yanıt verdi.

'BELEDİYENİN TESİSLERİNDE SİYASET YAPAMAZSIN'

'Belediye'nin tesislerinden parti siyaseti yapamazsın' diyen Aşgın, Tahtasız'ı uyararak, şu cümleleri kullandı;

"Sayın vekil, Orası 'Emekliler Lokali' değil, Çorum Belediyesi Emekliler Lokali Sosyal Tesisleri. Hal hatır sormaya, çay kahve içmeye geleceksen buyur gel. Ancak belediyenin sosyal tesisinde gelip parti siyaseti yapamazsın. Yaptığın iş çok yakışıksız. Daha öncede yaptın. Telefonla uyardım. Siyaset yapmanın da bir zamanı bir de yeri vardır. Burdan tekrar uyarıyorum. Belediyenin sosyal tesisi siyaset yapman için doğru bir yer değildir. Emeklilerimizin başımızın tacı olduğunu içinde bulunduğun sosyal tesisimizin kalitesinden de anlarsın diyeceğim ama anlayıp anlayamayacağından emin değilim."