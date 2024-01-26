Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti teşkilatı ile bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili toplantıya katıldı.

31 Mart 2019 seçimlerinden hemen sonra 1 Nisan’da çalışmaya başladıklarını o günden bugüne geçen 5 yılda gezmedikleri, girmedikleri cadde-sokak, oturmadıkları çay ocağı, sıkılmadık el, girmedikleri kamu kurumu kalmadığının altını çizen Başkan Aşgın, “Hamd olsun biz 5 yıldır kış demeden, yaz demeden, sıcak demeden, soğuk demeden halkımızın sofrasındayız, esnafımızın dükkânındayız. Gecemiz gündüzümüz aşkla böyle geçti” dedi.

“Gönlümüzü milletimize açtık. Milletimiz bu gönlü çok iyi okudu. Bu gönlün samimiyetine, bu gönlün açık yürekliliğine, bu kalbin samimiyetine, dürüstlüğüne, ahlakına şahitlik etti” ifadelerini kullanan Başkan Aşgın, “Bu sevgi, bu muhabbet, insanlarımızın bizlere olan bu bakışı sadece ve sadece sorumluluğumuzu artırmaktadır. Bundan sonra da tevazu, samimiyet ve gayretle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanımıza en büyük hediyemiz 16’da 16 olacak. Seçimlerde Çorum’daki tüm belediyeleri kazanarak 16’da 16 yapacağız inşallah. Hedefimiz yüzde 60 ile seçimleri almak demiştim. Ancak bu oy oranı da yetmez yüzde 65 ile seçimleri kazanacağız inşallah” dedi.

‘31 MART’TA DAHA BÜYÜK COŞKULAR YAŞAYACAĞIZ’

AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Cumhur İttifakı olarak Çorum’da 16’da 16 yapmayı hedeflediklerini hatırlatarak, “Biz Cumhur İttifakımızı oluşturan tüm partilerimize teşekkür ediyoruz. Bu süreçte çok güzel birlik ve beraberlik var. İnşallah bu birlik ve beraberliği, bu coşkuyu 31 Mart akşamında daha büyük bir coşkuyla yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

‘HEPİMİZ DAVA ADAMIYIZ’

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a hizmet yolunda başarılar diledi. Aşgın’ın Çorum için gece gündüz çalışacağından hiç şüphesi olmadığını ifade eden Bektaş, “Biz hepimiz dava adamıyız. Birlik ve beraberlik içerisinde devam ederek Cumhur İttifakıyla Allah’ın izniyle hedefe ulaşacağımıza eminiz. Biz kırsalda çalışmalarımıza devam edeceğiz ve hep birlikte başaracağız” dedi.

‘REKOR OYLA KAZANACAĞIZ’

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da yaptığı konuşmada, “Seçimin Allah’ın izniyle rekor bir oyla kazanılacağı bugünden belli. Ama bu yetmez, bugün birlik olma, beraber olma günüdür. Biz ufak tefek eksiklerimizi, hatalarımızı, kırgınlıklarımızı bir kenara bırakıp, bugünden sonra seçime odaklanacağız. Biz bu işin dertlisi, Çorum’un sevdalısıyız” ifadelerini kullandı.