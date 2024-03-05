Çorum 'da polis ekiplerince yapılan kontrollerde 3 tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde devriye görevi yaptıkları sırada silah sesi üzerine asker eğlencesi düzenlenen alana yönelen polis ekiplerince yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve mermi ele geçirildi.

Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde yunus ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca bulundu.

İnönü Caddesi Tuzcular Kavşağı'nda da usulsüz çakar kullandığı gerekçesiyle durdurulan araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ruhsatsız silah taşıdığı belirlenen 4 kişi, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.