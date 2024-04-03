İzmir'in Urla ilçesinde buluşan askerlik arkadaşlarının bulunduğu otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Korkunç kazada direğe çarpan otomobilin ikiye ayrılması da dikkat çekti.

Olay ilçeye bağlı İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Ağaçlı Yol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Urla istikametine seyir halinde olan 35 AS 5259 plakalı Ford marka aracın sürücüsü Emin Keskin (24), aynı istikamette seyir halinde olan belediye otobüsünü sollamak istedi. Bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç, önce otobüse çarptı ardından savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrılırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi dışarı çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araçtan dışarı fırlayan Mehmet Ali Çiftçi (23) ve araçta sıkışan sürücü Emin Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan diğer kişi Muhammet Muharrem P. ise, ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Araç ikiye ayrıldı

Öte yandan meydana gelen kazanın ardından ağaca çarpan otomobilin, çarpmanın etkisiyle ikiye ayrıldığı görüldü. Kazada hayatını kaybeden Emin Keskin ve Mehmet Ali Çiftçi'nin cenazeleri, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, Muhammet Muharrem P.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Askerlik arkadaşları buluşmuş

Trafik kazasında otomobilde bulunanların askerlik arkadaşı olduğu ve Urla'da buluştuktan sonra kazaya karıştıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.