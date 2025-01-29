Askerlik hizmeti için 2025 yılı yedek subay, yedek astsubay ve er celp-sevk takvimi belli oldu. Buna göre; Yükümlülerin kuvvet, sınıf, branş, celp ve sevk dönemi ile eğitim/esas birlikleri bugün ilan edilecek.

Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından şimdi de yedek subay, yedek astsubay ve er celp-sevk dönemleri için bekleyiş sürüyor. Seçim ve sınıflandırma sonuçları bugün e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

MSB'de yer alan takvimde Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülere ilişkin işlemlerin tamamlandığı bildirilmişti.

CELP VE SEVK TAKVİMİ

Diğer dönemlerde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin;

Mayıs 2025 sınıflandırma dönemi için 28 Şubat 2025 tarihine kadar,

Ağustos 2025 sınıflandırma dönemi için 31 Mayıs 2025 tarihine kadar,

Kasım 2025 sınıflandırma dönemi için 31 Ağustos 2025 tarihine kadar yoklama, hizmet ve celp dönemi tercihlerini tamamlamaları gerekiyor.