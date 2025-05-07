Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesinin uzun süredir gündemlerinde olduğunu belirterek, projenin hazır olduğunu söyledi.

Belediye Meclisinin mayıs ayı toplantısında İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, “Projemiz hazır ve gerekli kaynak arayışı içindeyiz. Çünki çok ciddi ve maliyetli bir iş. Kendi belediye bütçemizle çözebilmemiz zor olan bir iş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde bir çok girişimde bulunduk. Murat Kurum bakanımıza konuyu birkez daha ilettik. O da ‘düşük faizli bir kredi bulabiliriz’ demişti. Biz bunu da kabul ettik. İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projemiz ile ilgili süreci ekibimle beraber sıkı bir şekilde takip ediyoruz” dedi. Çorum Organize Sanayi Bölgesinde Kimyasal Arıtma Tesisi kurulacağını kaydeden Başkan Aşgın, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız 200 milyon lira ve çok uzun yıllara sari çok düşük bir krediyi temin etti. OSB’de Kimyasal Arıtma Tesisinin yapımı ile ilgili bir engelde kalmadı. Proje hazırlıkları da son aşamasına geldi. Yıllardır problem olan OSB’deki arıtma sorunu çözülecek” ifadelerini kullandı.