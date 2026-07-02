Bir dönem Çorum FK’da da görev yapan Aykan Atik Etimesgut Belediyespor ile bu sezonda devam edecek.

Atik’in ekibinde Çorum futbolunun yakından tanıdığı İsmail Atalay Baydur ve bir dönem kırmızı siyahlı formayı giyen Muharrem Ozan Cengiz de görev yapıyor.

Geçtiğimiz sezon göreve başladıkları Etimesgutspor ile play-oynayan Aykan Atik ve ekibi yeni sezonda da devam kararı aldılar. Atik’in ekibinde antrenör olarak görev yapan Çorum futbolundan yetişen ve bir çok profesyonel takımda oynadıktan sonra Çorum FK alt yapısında görev yapan İsmail Atalay Baydur yeni sezonda da devam edecek.

Atik’in ekibindeki diğer tanıdık isim ise geçmiş yıllarda ÇorumFK’da forvet olarak forma giyen Muharrem Ozan Cengiz de yeni sezonda Etimesgutspor takımında antrenör görevine devam edecek. Ekipteki diğer isimler ise Cemal Çıldır, Alper Acar ve Burak İpek.