Arca Çorum FK Süper Lig hazırlıklarını için yarın Düzce Topuk Yaylasında toplanıyor.

Kırmızı Siyahlı takım yarın saat 14’de Topuk Yaylasına girişi yapacak ve saat 18’de sezonuni ilk antrenmanına çıkacak.

Yeni sezonda Süper Ligde mücadele edecek kadroyu kurmak için çalışmaları yaklaşık 20 gündür İstanbul’da Savaş Balçık yönetiminde sürdüren Çorum FK’da anlaşma yapılan futbolculardan hiç birisi açıklanmadı.

Kamuoyunun büyük merakla beklediği isimler konusunda transfer komitesi tarafından hiç bir isim resmi olarak açıklanmadı.

Kulüpten şu ana kadar sözleşmeleri biten ve ayrılık kararı verilen üç isim Kaleci Hasan Hüseyin ve Kerem Kalafat ile sözleşmesi devam eden Oğuz Gürbulak ile ayrılık kararı resmi olarak açıklandı.

Kamuoyunda onlarca isim geçmesi karşın Arca Çorum FK’da henüz resmi imza atan isim açıklanmadı.

Yeni sezonda Genel Koordinatör olarak görev yapacak Tahsin Tam, Sportif Direktör Mustafa Soley ve Teknik Direktör Uğur Uçar’ın katılımı ile yapılan transfer görüşmeleri büyük bir gizlilik içerisinde devam ediyor.

Kırmızı Siyahlı camia büyük bir merakla transferleri beklemesine karşın Başkan Savaş Balçık’ın transfer komitesine bu konuda kesin talimat verdiği ve tek bir ismin bire kamuoyuna çıkmamasını istediği öğrenildi.

Yarın Bolu’da toplanacak olan kırmızı siyahlı takımda anlaşma sağlanan yeni transferlerin kampa katılması ve burda düzenlenecek toplu imza atma töreninin ardından kırmızı siyahlı takımla ilk antrenmana çıkması bekleniyor.

Öte yandan kırmızı siyahlı takımda yolların ayrılması planlanan isimlerinde bugün ve yarın kamp öncesinde futbolculara resmi tebligat yapılmasının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.