Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık kendisi ile ilgili olarak yapılan yorumlara teşekkür etti ve ‘Her zaman takımının yanında duran taraftarımıza helali hoş olsun’ dedi.

Balçık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Kulübümüzün sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara yaptığınız yorumların her birini okudum.

Güzel cümleleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her zaman takımının yanında duran taraftarımıza helali hoş olsun. Siz yanımızda durdukça, Süper Lig'te hep beraber güzel günler göreceğiz." ifadelerini kullandı