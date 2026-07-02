ARCA Çorum FK'nın tesislerini İstanbul'a taşıyacağı ve maçlarını Çorum'da oynamaya devam edeceği yönündeki iddialar gündem olurken, Kulüp Başkanı Savaş Balçık'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Balçık, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kulübümüzün tesislerinin İstanbul'a taşınacağı yönünde ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır" dedi.

ARCA Çorum FK'nın yuvasının Çorum olduğunu vurgulayan Balçık, "ARCA Çorum'un evi de, yuvası da Çorum'dur. Böyle bir gündemimiz, planımız ya da düşüncemiz kesinlikle yoktur. Bu kulüp, Çorum'un değeridir" ifadelerini kullandı.

Kulüp olarak tüm çalışmalarını Çorum'da sürdürdüklerini belirten Balçık, "Tüm enerjimizi takımımızı, altyapımızı ve tesislerimizi Çorum'da daha da güçlendirmeye harcıyoruz. Kamuoyunun kulübümüz adına yapılan asılsız söylentilere itibar etmemesini rica ediyorum. Çünkü ARCA Çorum, Çorum'undur" açıklamasında bulundu.