Çorum FK, savunma hattını Hırvat stoper Hrvoje Smolcic ile güçlendirdi.

Alman Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, 25 yaşındaki futbolcunun bonservisiyle birlikte Çorum FK'ya transfer olduğunu resmen duyurdu.

Alman basınından Bild'in haberine göre Çorum FK, Hırvat savunmacı için Eintracht Frankfurt'a 1 ila 1,5 milyon Euro arasında bonservis bedeli ödeyecek.

2024/25 sezonunun ikinci yarısını kiralık olarak Kocaelispor'da geçiren Smolcic, gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Deneyimli stoper, ligde oynanabilecek 30 maçın 26'sında forma giyerken, bu karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başladı. Sezon başında Kocaelispor'a katılan Hırvat futbolcu, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.

2022 yılında Hırvatistan'ın Rijeka kulübünden Eintracht Frankfurt'a transfer olan Smolcic, Alman ekibinde beklenen süreleri almakta zorlandı. Ardından önce Avusturya temsilcisi LASK'a, daha sonra ise Kocaelispor'a kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerine artık Süper Lig'de Çorum FK formasıyla devam edecek. Güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro olan Hrvoje Smolcic, Hırvatistan alt yaş milli takımlarında da uzun yıllar forma giydi.