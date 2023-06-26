MURAT ÇETİN

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ATV kazasında ağır yaralanan Hüseyin Özsoy (50) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Ilıca Kumköy yolunda ikindi saatlerinde meydana gelen olayda Hüseyin Özsoy'un kullandığı ATV yol kenarında tek yönlü kaza yaptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından Özsoy'u hastaneye kaldırdı.

Manavgat'ta özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Özsoy yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayı öğrenin Özsoy'un yakınları gözyaşlarına boğuldu. Manavgat Belediyesi'nden bir süre önce emekli olan evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Özsoy'un cenazesi toprağa verilmek üzere Çorum'a getirildi.

Merhumun cenazesi bugün saat 12:00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek helallik alma töreninin ardından Palabıyık Köyü’nde toprağa verilecek.