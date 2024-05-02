Çorum'da iki gençler arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay bugün Veli Paşa Konağı önünde gerçekleşti. Henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde iki genç arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 16 yaşındaki çocuk annesinin yanında 22 yaşındaki Batuhan Y'yi sırtından bıçakladı.

Yaralı gence ilk müdaheleyi çevredeki esnaf ve vatandaşlar yaptı.

Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayın şüphelisi 16 yaşındaki genci yakalamak için çalışma başlattı.