Çorum İl Milli Eğitimspor kulübünün iki güreşcisi U 15 serbest güreş milli takım kampına katıldı. U 15 Türkiye Güreş Şampiyonasında 48 kiloda kürsüye çıkmayı başaran Enes Yasin Kalender ve Yusuf Koçak milli takımın Konya THOM merkezinde dün başlayan kampına katıldılar. İlk kez milli takım kampında çalışacak olan Enes Yasin Kalender ve Yusuf Kocak 25 Haziran’a kadar burda çalışmalarını sürdürecekler.

Çorumlu iki güreşçi Türkiye Şampiyonasında birinci olan sponcuda sorun çıkması halinde İtalya’da yapılacak Avrupa Şampiyonasında milli mayoyu giymeye hak kazanacaklar.