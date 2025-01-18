Çorumlu milli Kick Bokscu Abdussamet Uğurlu, destek bulamadığı için Antalya’da yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılamıyor.

Abdussamet Uğurlu dört yıldır üst üste milli takımda yer aldığını Avrupa ve Dünya Şampiyonası ile Uluslararası bir çok organizede ülkesini temsil ettiğini belirterek ‘12 defa Türkiye Şampiyonası, üç Süper Lig Şampiyonluğu, Uluslararası turnuvada beş Avrupa Kupası Şampiyonluğu, Dünya Kupası ikinciliği ve üçüncülü iki defa Avrupa ikinciliği ve üçüncülükleri kazandım. 21 Ocak’ta Antalya’da yapılacak Türkiye Kick Boks Şampiyonasına hazırlandım ancak bugüne kadar sahip çıkan ve destek veren olmadığı için katılamıyorum. Burdan il ve ilçe Belediye Başkanlarımıza sanayici ve iş adamlarımıza seslenmek istiyorum. Ben Çorumluyum ve tüm bu başarıları Çorum adına kazandım. Eğer destek verilirse bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu konuda destek bekliyorum’ dedi.