Çorum Barosu'nun ev sahipliğinde, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Meslek İçi Eğitim Seminerleri kapsamında "Menfi Tespit, İstirdat ve Tasarrufun İptali Davaları" konulu eğitim semineri gerçekleştirildi.

Seminerin moderatörlüğünü Çorum Barosu avukatlarından Av. Hazal Öztürk üstlenirken, eğitim programında Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Emre Konuralp konuşmacı olarak yer aldı.

Seminerde, menfi tespit, istirdat ve tasarrufun iptali davalarına ilişkin güncel hukuki uygulamalar ile yargı süreçleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Çorum Barosu tarafından yapılan açıklamada, eğitim programına katkı sunan Dr. Emre Konuralp ile moderatör Av. Hazal Öztürk'e teşekkür edilirken, seminere katılım sağlayan avukatlara da mesleki gelişime verdikleri katkı dolayısıyla teşekkür edildi.