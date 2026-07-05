Vali Ali Çalgan, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Düvenci Beldesini ziyaret etti.

İlk olarak Düvenci Belediyesi'ne geçen Vali Çalgan, Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ile bir araya gelerek belediyenin yürüttüğü çalışmalar ve devam eden hizmetler hakkında bilgi aldı.

Program kapsamında Mimar Sinan Camii, Diyanet Gençlik Merkezi ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı sürdürülen taşkın koruma kanalını da ziyaret eden Vali Çalgan, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Vali Ali Çalgan'ın Düvenci programına İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal Yalçın ile İl Müftüsü Şahin Yıldırım da katıldı.