İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yaz okulları kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen Temel Robotik Kodlama Kursu, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi'nde devam ediyor.

Kursu ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Öğrencilerin teknoloji ve yazılım alanında yürüttükleri çalışmaları inceleyen Çağlar, kurs faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öğrencilerin hazırladığı robotik kodlama uygulamalarını inceleyen Çağlar, teknolojik üretim alanında gösterdikleri gayret dolayısıyla öğrencileri tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Yaz okulları kapsamında düzenlenen ve ücretsiz olarak sunulan Temel Robotik Kodlama Kursu ile öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmeleri, temel programlama ve robotik alanında uygulamalı eğitim almaları hedefleniyor.