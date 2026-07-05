Tanyeri İlkokulu, 23 Nisan Ortaokulu ve Albayrak İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Yık-Yap" projesi kapsamında yeniden inşa edilecek. Öte yandan yapımı devam eden Silimkent TOKİ İlkokulu'nda da çalışmalar sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile İnşaatlardan Sorumlu Şube Müdürü Müslim Kılıç, Silimkent TOKİ İlkokulu ve Tanyeri İlkokulu inşaatlarında, ayrıca yıkım süreci başlatılan 23 Nisan Ortaokulu ile Albayrak İlkokulu'nda incelemelerde bulundu.

TANYERİ İLKOKULU'NDA İNŞAAT SÜRÜYOR

2026 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yatırım Programı kapsamında "Yık-Yap" projesiyle yenilenen Tanyeri İlkokulu'nda mevcut binanın yıkımının ardından yeni okul binasının inşaatı devam ediyor.

12 derslikli olarak inşa edilen okul; modern mimarisi, sosyal alanları ve eğitim donatılarıyla hizmet verecek.

23 NİSAN ORTAOKULU 24 DERSLİKLİ OLARAK YENİDEN YAPILACAK

2026 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yatırım Programı kapsamında "Yık-Yap" projesine alınan 23 Nisan Ortaokulu ihale aşamasına geldi.

1983 yılında yapılan A ve B blokları ile 2004 yılında inşa edilen C blok, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılan deprem performans analizleri sonucunda kampüs bütünlüğü de dikkate alınarak yıkılıp yeniden yapılacak.

Yerine 24 derslikli, modern mimariye sahip, teknolojik altyapısı bulunan, sosyal, kültürel ve sportif alanlarıyla donatılmış yeni bir eğitim kampüsü inşa edilecek. İhale ve yıkım süreci Çorum İl Özel İdaresi koordinesinde yürütülecek.

Yeni okul binasının yapımı süresince eğitim öğretimin aksamaması amacıyla öğrenciler, Valilik oluru doğrultusunda Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda eğitimlerine devam edecek.

Okulun 2027-2028 eğitim öğretim yılında hizmete açılması hedefleniyor.

ALBAYRAK İLKOKULU DA YENİLENİYOR

2026 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yatırım Programı kapsamında "Yık-Yap" projesiyle yeniden yapılacak Albayrak İlkokulu da ihale aşamasına geldi.

1950'li yıllarda inşa edilen mevcut okul binasının, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan deprem performans analizleri sonucunda kampüs bütünlüğü de dikkate alınarak yeniden yapılmasına karar verildi.

Yerine 16 derslikli, depreme dayanıklı, modern mimariye sahip, teknolojik altyapısı ve sosyal alanları bulunan yeni bir okul binası inşa edilecek.

İhale ve yıkım süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Çorum İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek.

Yeni okul binasının yapım süresince Albayrak İlkokulu öğrencileri, Valilik oluru doğrultusunda Atatürk İlkokulu'nda eğitimlerini sürdürecek.

SİLİMKENT TOKİ İLKOKULU'NDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

2026 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yatırım Programı kapsamında yapımı devam eden Silimkent TOKİ İlkokulu'nda inşaat çalışmaları sürüyor.

12 derslikli olarak inşa edilen okul, modern eğitim alanları ve sosyal donatılarıyla bölgenin eğitim ihtiyacına hizmet verecek.