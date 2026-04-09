Fİstanbul Tuzla’da düzenlenen Ayak Tenisi Dostluk turnuvasında Çorum takımı finalde kaybederek ikinci oldu. Antrenörleri Serkan Türksoy olmadan turnuvaya kendi imkanları ile katılan Bedirhan Kıymacı, Talha Karakaş ve Efe Altınay’dan oluşan Çorum Ayak Tenisi takımı eleme maçlarını kazanarak finale yükseldi. Final maçında rakibi ile büyük bir mücadele veren Çorum takımı ilk seti 21-19 kaybetti. ikinci sette yine zorlu geçti ve 23-22 kazanan Çorum Ayak Tenisi takımı maçı üçüncü sete taşıdı. Final setide çok büyük bir mücadeleye sahne oldu ve bu seti 23-22 kaybeden Çorum Ayak Tenisi takımı ikincilik kupasının sahibi oldu. Zorlu şartlara rağmen elde edilen bu derece sporcuların azmi ve mücadelesi takdir topladı. Ayak Tenis takımı bu organizedeki performansı ile gelecek için umut verdi.

Muhabir: Fatih Battar