Arca Çorum FK hafta içi maçı olması nedeni ile Bandırmaspor maçından dolayı gecikmeli olarak ceza kuruluna sevk edildi. Ligde geçtiğimiz hafta cuma akşamı evinde Bandırmaspor ile oynadığı maçta taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile yaşanan saha olayları nedeni ile ceza kuruluna sevk edildi. Bodrum maçı öncesi bu sevk yapılması bilet satışını etkileyeceği için Hukuk Kurulu sevkleri gecikmeli açıkladı.

Trendyol 1. ligde Adana Demirespor’da Yücel Gürel ve Mehmet Ali Tunç ile Manisa FK’da Adakanye ceza kuruluna sevk edilen fubolcular oldular. Keçöergnücü ve Vanspor talimatları aykırılık, Sarıyer çirkin ve kötü tezahürat, Erzurumspor çirkin ve kötü tezahürat ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeni ile Sakaryaspor çirkin ve kötü tezahürat, Sivaspor saha olayları. Amedspor saha olayları ve belgelerin haksız kullanımı, Boluspor’da Dean Lıca kural dışı hareketi nedeni ile ceza kuruluna sevk edildiler.