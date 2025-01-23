Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonasında Altın Hamlespor kulübünden Ayşegül Önder çeyrek finalde.

Darıca’da 20 ocak’ta başlayan ve 26 Ocakta sona erecek olan Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonasında 48 kiloda mücadele eden Ayşegül Önder ilk turda Afyon’lu rakibini üçüncü rauntta nakavt ile yenerek çeyrek finale yükseldi.

Ayşegül Önder dün akşam seansında madalya maçında Fenerbahçe kulübünün sporcusu ile madalya maçına çıkacak.

Altın Hamlespor Boks Antrenörü Ziyaettin Türkoğlu büyükler kategorisinde ilk kez mücadele eden Ayşegül Önder’in performansı ile gurur duyduğunu belirterek hedeflerinin bu kategoride Çorum’a ilk madalyayı getirmek olduğunu söyledi.