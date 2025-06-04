Çorum’da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında kurbanlıklarını satışa sunan kadın yetiştirici Sultan Polat, baba mesleği olan hayvancılığı 30 yıldır sürdürdüklerini söyledi.

Polat, "Zaman zaman 'Senin burada ne işin var?' gibi tepkilerle karşılaştığını dile getirdi.

Çorum’da yaşayan Sultan Polat, baba mesleği olan hayvancılığı sürdürmeye devam ediyor.

Erkek kardeşine destek olmak için pazarda yer alan Polat, bu işi yaklaşık 30 yıldır sürdürdüklerini söyledi. Kadın olarak hayvancılık sektöründe yer almanın hem gurur verici hem de zorluklarla dolu olduğunu belirten Polat, zaman zaman "Senin burada ne işin var?" gibi tepkilerle karşılaştığını dile getirdi.

Polat, şehir içi ve şehir dışında bazı zorluklarla karşılaştıklarını ancak hayvan pazarındaki yöneticilerin destekleriyle bu süreci atlattıklarını ifade etti.

Yaklaşık 15-20 arasında büyükbaş hayvan beslediklerini söyleyen Polat, köydeki annesi ve kardeşiyle birlikte hayvanlara baktıklarını, kendisinin de esnaflığın yanı sıra hayvancılık için yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti.

Sultan Polat, "Kurbanlıklarımız şimdiden hayırlı olsun, hepsini satmak istiyoruz. Herkesi bekliyoruz, çıkın çıkın gelin" diyerek alıcılara çağrıda bulundu.