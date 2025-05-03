Bir dizi ziyaret için Çorum’a gelen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’ü ziyaret etti.

Ziyarette ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ali Babacan’a esnafın sorunlarını ve taleplerini içeren bir dosya sundu.

‘İŞSİZLİK SORUNU YOK, İŞ BEĞENMEME VAR’

Gür, Çorum esnafının en büyük sorunlarından birini yetişmiş ara eleman olduğunu belirterek, Çorum ve ülke genelinde işsizlik sorunu olmadığını, iş beğenmeme sorunu olduğunu söyledi.

Meslek liselerine desteğin artırılması gerektiğine dikkat çeken Gür, “Bugün pek çok işsiz gencimize baktığımızda üniversite mezunu olduklarını görüyoruz. Oysa gençlerimizi becerilerine ve yeteneklerine göre uygun mesleki programlara yönlendirebilsek, hepsi meslek sahibi olurlar ve kendi mesleğinin erbabı yeni nesil esnaf ve sanatkarları yetiştirmemiz mümkün olur” dedi.

Türkiye’de her 3 gençten birinin işsiz olduğunu dile getiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; “Gençler iş bulma ümidinden vazgeçmiş durumda. Üniversite mezunu gençlerimiz asgari ücrete bile iş bulmakta zorlanıyor. Halbu ki üretimin ihtiyacı olan mesleklerde yetişen çocuklar olsa işsiz kalmaz. Bugün iyi bir kaynakçı 60-70 bin lira alıyorken, üniversiteyi bitiren mühendis asgari ücrete zor iş buluyor. Sanayinin ihtiyacı olan vasıfta eğitim sisteminden insanlar mezun olsa asgari ücrete kimse mahkum olmayacak.” şeklinde konuştu

SEÇİM BASKISI GİTTİKÇE ÇOĞALACAKTIR

Erken seçim iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Babacan; “Erken seçimle ilgili karar yetkisi ya Cumhurbaşkanı alacağı bir karar yada TBMM’deki çoğunluğun alabileceği karar ile erken seçim yapılabilir. Muhalefet ve iktidarın beraberce bu kararı vermesi gerekiyor. Şu anda iktidar; ‘benim daha 2 yılım bile dolmadı. Elimdeki gücü niye tehlikeye atıyım’ diye düşünebilir ama seçim baskısı gittikçe çoğalacaktır.” diye konuştu

Ekrem İmaoğlu tutuklanması ve beraberinde başlayan operasyonlara ilişkin değerlendirmede bulunan Babacan;

“Türkiye’de yargıya müdahale var ve yargı süreçleri muhalefet üzerinde baskı olarak kullanılıyor. Sadece muhalefet üzerinde değil, sivil toplum, medya, sanatçılar, iş dünyası üzerinde de baskı var. Son dönemde de sanatçı camiası üzerinde kullanılıyor. İktidar beni desteklemiyorsan demek ki karşı taraftasın anlayışıyla kendinden olmayan herkes üzerinde yargı baskısı oluşturuyor. Dolayısıyla yargı reformu çok önemli. Bizim 10 numaralı eylem planımız acil yargı paketi. 198 maddede yargının hem bağımsızlaştırılması, bağımsız çalışırken de tarafız şekilde işini yapması için çok önemli maddeler içermektedir. Yargıda bağımsızlık ve tarafsızlık sorunu da çözülene kadar ekonominin düzelmesi mümkün değil.” ifadelerini kullandı

Toplantıda esnaf odaları başkanları söz alarak esnaf olarak en büyük sıkıntılarını krediler ve faizler olduğunu dile getirdi.

Babacan esnaf oda başkanlarının sorun ve taleplerini not alarak çözüm noktasında çalışma yapacaklarını ve sürekli gündeme getireceklerini söyledi.