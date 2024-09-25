Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde traktörle geri manevra yapan baba, fark etmediği 4 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu.
Olay, Birecik ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesinde yaşandı. Baba Fatih Y. traktörle geri manevra yaparken fark etmediği 4 yaşındaki oğlu İbrahim Halil Y.'nin üzerinden geçti. Ağır yaralanan küçük çocuk, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doktorların müdahale ettiği çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Editör: İhlas Haber Ajansı