Sırbistan’da dün başlayan ve yarın sona erecek olan Serbian U17 International 2024 Turnuvasında Çorum’dan yedi sporcu ve iki antrenör milli takımda mücadele edecek.

Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde yapılan turnuvada Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübü antrenörü Eren Murat Güngör ve sporcular Yağmur Koçak, Çağan Boyar, Musab Şerbetçi, Furkan Alnıdelik, Kıvanç Gökgöz ve Haşim Kağan Töremiş milli takımda madalya mücadelesi veriyor.

Yazıçarşı Gençlikspor kulübünden ise antrenör Nazmiye Bilge Demirel ve sporcu Yağmur Elmas Köle bu önemli turnuvada milli takımda bulunuyorlar.

Dün yapılan takım müsabakaları ile başlayan turnuva yarın yapılacak ferdi finalleri ile sona erecek.