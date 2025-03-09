Çorum Bahçeşehir Koleji evsahipliğinde iftar yemeği verildi.

İftar yemeğinde Bahçeşehir Koleji Kurucu Temsilcisi Kazım Alpoğlu ve Yönetim Kurlu Başkan Vekili Ayberk Alpoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Şube Müdürü Nusret Muçen ve özel öğretim kurumlarına bağlı okul müdürleriyle bir araya geldi.

Programda Bahçeşehir Koleji Kurucu Temsilcisi Kazım Alpoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle müdürelere çiçek takdim ederek, günlerini kutladı.

Program sonunda özel öğretim kurumlarının sorunlarıyla ilgili kurum yöneticileri söz alarak, çözüm önerileri ile ilgili görüşlerini aktardılar.

Bahçeşehir Koleji Kurucu Temsilcisi Kazım Alpoğlu, misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.