Çorum’da mesleki eğitimin geliştirilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve eğitim-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve beraberindeki heyet, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz’u ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından Çorum’da mesleki eğitimin mevcut durumu, sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacı, eğitim-sanayi iş birliği ve yeni döneme ilişkin hedefler konusunda sunum gerçekleştirildi.

GÜNDEMDE SİMEP VARDI

Ziyaretin önemli gündem maddelerinden birini, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen SİMEP – Sanayici İş Birliğinde Mesleki Eğitim Projesi oluşturdu.

Proje kapsamında hayata geçirilmesi planlanan iş birliği protokolüyle eğitim kurumlarının sanayi ve sektörle daha güçlü şekilde buluşturulması hedefleniyor. Valilik öncülüğünde imzalanması planlanan protokol sayesinde öğrencilerin üretim dünyasının içerisinde mesleki beceri kazanmaları ve Çorum sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün birlikte yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Eğitim, sanayi, üniversite ve iş dünyasının ortak hareket edeceği sürdürülebilir bir mesleki eğitim modelinin Çorum’da güçlendirilmesi hedeflenirken, SİMEP ile öğrencilerin okulda edindikleri bilgileri sektör içerisinde uygulama fırsatı bulması planlanıyor.

HEDEF NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ

Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile mesleki eğitimin üretimle, öğrencilerin sektörle ve eğitimin istihdamla daha güçlü şekilde buluşturulması hedefleniyor.