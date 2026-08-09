İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında kentteki okulları ziyaret etti.
Çağlar, Hürriyet İlkokulu, Ulukavak Anaokulu, İsmail Kakaç İlkokulu, Karşıyaka Anaokulu ve Büyükdüvenci İlk/Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu.
Ziyaretlerde okullarda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları yerinde incelenirken, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alındı.
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yapılması planlanan çalışmaların da değerlendirildiği ziyaretlerde, okul yöneticileriyle hazırlık sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Muhabir: Atila Çiğdem